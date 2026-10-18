Konzert zum 1500. Todestag von Theoderich dem Großen

Ritter und Drachen, Riesen und Zwerge: Am Sonntag, 29. November 2026, öffnet die Kulturscheune Ermetzhof die Tür zu einer Welt voller Abenteuer.

Unter dem Titel „Es was vor langen zaitenn der recken also vil“ führt Ulrike Bergmann in den Sagenkreis um Dietrich von Bern ein. In dieser sagenhaften Gestalt lebte die Erinnerung an den Gotenkönig Theoderich den Großen über Jahrhunderte weiter. Mit gesungenen Auszügen aus der Dietrichsepik des Hochmittelalters lässt Bergmann die alten Erzählungen an diesem Abend hörbar werden.

Freuen Sie sich auf eine Reise in die Welt tapferer Ritter, edler Damen und erstaunlicher Fabelwesen.

Wann: Sonntag, 29. November 2026, 18:00 bis 19:30 Uhr

Wo: Kulturscheune, Ermetzhof

Veranstalter: Kultur in der Scheune e. V.