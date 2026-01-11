Konzert zum 550. Todestag von Vlad III., genannt Graf Dracula

Am Sonntag, 1. November 2026, wird es in der Kulturscheune Ermetzhof ein wenig unheimlich: Ulrike Bergmann singt Auszüge aus Michel Beheims spätmittelalterlichem Epos über Vlad III.

Unter dem Titel „Von einem wüterich, der Trakul, der Woiwode hieß“ begegnet das Publikum einer Gestalt, um die sich bis heute Geschichten ranken.

Dazu erklingen unheimliche und skurrile Balladen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Geister, Hexen, böse Weiber und „söllas Zuig, was umalauft“ sorgen für wohligen Grusel – ganz ohne Halloween-Klamauk.

Wann: Sonntag, 1. November 2026, 18:00 bis 19:30 Uhr

Wo: Kulturscheune, Ermetzhof

Veranstalter: Kultur in der Scheune e. V.