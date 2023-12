Am 6. Januar 2024 findet in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Ulrich und Afra in Feuchtwangen wieder das schon zur Tradition gewordene „Konzert zum Ausklang der Weihnachtszeit“ mit dem Kammerchor „Consortium Cantorum Feuchtwangen“ statt.

Dabei erklingen auch diesmal weihnachtliche a-cappella-Werke für vier- bis achtstimmigen gemischten Chor a cappella verschiedener Komponisten von der Barockzeit bis zur Gegenwart. Zudem wird Bastian Fuchs, Kirchenmusiker der Maria-Hilf-Kirche in München, an der Orgel zusammen mit dem Meisterklassen-Querflötisten Bernhard Beck aus Dinkelsbühl das Konzert bereichern. Die Leitung hat Musikpräfekt Hans-Michael Routschka.