Konzert zum Ausklang der Weihnachtszeit

mit dem Kammerchor „Consortium Cantorum Feuchtwangen“

Pfarrkirche St. Ulrich und Afra Feuchtwangen Am Bleichwasen 2, 91555 Feuchtwangen

Am Sonntag, den 4. Januar 2026 findet um 19:00 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Ulrich und Afra in Feuchtwangen wieder das traditionelle „Konzert zum Ausklang der Weihnachtszeit“ mit dem Kammerchor „Consortium Cantorum Feuchtwangen“ statt.

Es erklingen neben weihnachtlichen a-cappella-Werken für vier- bis achtstimmigen gemischten Chor a cappella verschiedener Komponisten von der Barockzeit bis zur Gegenwart die Kantate „Das neugeborne Kindelein“ von Dieterich Buxtehude für Streichorchester und Basso continuo.

Weitere Mitwirkende sind diesmal Bastian Fuchs, Kirchenmusiker und Konzertorganist aus München sowie Mitglieder des Ansbacher Kammerorchesters.

Die Gesamtleitung hat Kirchenmusiker Hans-Michael Routschka.

