Konzert zur Church Night

Der Pop- und Gospelchor AmazSing aus Wiesensteig lädt am Freitag, 31. Oktober 2026, um 19:30 Uhr zu einem besonderen Konzertabend in das evangelische Gemeindezentrum ein. Unter dem mitreißenden Motto "Today, Tomorrow and Forever" erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm aus Gospel, Spirituals und modernen Popsongs.

Unter der erfahrenen Leitung von Angela Sieg verspricht das Konzert ein emotionales und musikalisches Erlebnis zu werden. Die Chorleiterin ist bekannt dafür, dass sie "durch ihren gewohnt schwungvollen Körpereinsatz und ihre intensiven Blickkontakte die Sänger und die Zuhörer regelmäßig in ihren Bann" zieht und mit ihrer Leidenschaft für die Musik begeistert.

Das Repertoire von AmazSing umfasst sowohl traditionelle Gospels als auch moderne geistliche Musik, die das Publikum zum Mitsingen und Mitfühlen einlädt. Die Verbindung aus kraftvollen Melodien und spirituellen Texten macht jedes Konzert des Chores zu einem besonderen Ereignis für Jung und Alt.

Der Eintritt zu diesem besonderen Konzertabend ist frei. Das evangelische Gemeindezentrum in der Hauptstraße 65 in Wiesensteig bietet den perfekten Rahmen für einen stimmungsvollen Abend voller Musik und Gemeinschaft. Alle Musikliebhaber sind herzlich eingeladen, sich von der Freude und Energie des Gospelchores mitreißen zu lassen.