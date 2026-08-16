Konzert zur Vorstellung der neuen CD - Jakobsklänge opus 3

Herzliche Einladung zum Konzert anläasslich der Vorstellung der neuen CD - Trompete und Orgel.

Noch im September möchten wir unsere neue CD aus der Reihe „Jakobsklänge“ in einem Erzählkonzert vorstellen.

Die neue CD - Jakobsklänge opus 3 - besticht mit einer Mischung aus Trompete und Orgel und "Orgel pur". Johannes Stürmer (Trompeten) und Kantorin Jasmin Neubauer haben in Zusammenarbeit mit dem studio b.tont. Knut Becker im Juni diese CD aufgenommen.

Wunderbare Musik erwartet Sie.

Herzliche laden wir nun zur CD-Vorstellung am Freitag, den 18. September, um 18. 00 Uhr zu diesem Konzert in die St.-Jakobs-Kirche ein!

Im Anschluss daran laden wir Sie zu einem Glas Sekt o.ä. in unserer Kirche ein.