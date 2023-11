Der Musikverein Hainstadt lädt am 16. Dezember unter dem Motto "Freudensprünge - Jump and Joy" zu seinem Konzert in die Sport- und Mehrzweckhalle in Hainstadt ein.

Nach nun schon 5 Jahren bieten die Musikerinnen und Musiker der Young Stars und der Seniorenkapelle konzertante Blasmusik vom Feinsten. Es ist für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei.