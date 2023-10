Konzertabend des Chorverbandes Zollernalb-Sigmaringen e. V.

Der Chorverband Zollernalb-Sigmaringen e. V. veranstaltet mit diesem Konzert ein wahrhaftig spektakuläres Ereignis, das von einer Vielzahl von Sängerinnen und Sängern aus dem gesamten Zollernalb und darüber hinaus getragen wird. Sie sind in fünf Ankerchören organisiert, dem Konzertchor Eintracht Ebingen e.V., dem Opernchor Balingen, dem Chor Intakt mit Jugendchor des Chorwerkes Bildechingen e.V., den Rottweiler Münstersängerknaben, sowie dem Chor Zollernalb Vox Humana e.V.

Dieser gewaltige Projektchor des Chorverbandes wird zusammen mit dem Orchester der arcademia sinfonica e.V. – künstlerische Leitung Dietrich Schöller-Manno – zwei fantastische Werke zur Aufführung bringen. Zum einen „Requiem for the Living“ – ein Requiem für die Lebenden des zeitgenössischen amerikanischen Komponisten Dan Forrest sowie das weltweit wohl berühmteste Werk für Solisten, Chor und Orchester „Carmina Burana“ - Cantiones Profanae von Carl Orff. Zusammen mit seinem Partner, der Volksbank Hohenzollern-Balingen eG präsentiert der Chorverband professionelle und hochkarätige Musiker, Solisten und einen Oratorienchor der Superlative. Tauchen Sie ein und genießen Sie einen außergewöhnlichen Abend in der Stadthalle Balingen.

Mitwirkende: Projektchor des Chorverbandes Zollernalb-Sigmaringen e. V. | Carla Frick, Sopran | Joaquin Asiáin, Tenor | Philipp Gaiser, Bariton | Katalin Theologitis, Klavier 1 | Dimitris Theologitis, Klavier 2 | arcademia sinfonica, Orchester | Dietrich Schöller-Manno, künstlerische Leitung | Mike Karl Krell, Gesamtleitung