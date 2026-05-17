Am 27.06. ab 20 Uhr bei uns: Konzertabend mit Sun in Flight, Diplomatic Fun & Badmobil.

Sun in Flight ist eine Alternative-Rock-Band aus Süddeutschland, die vielfältige Genre-Einflüsse zu einem dynamischen, facettenreichen und modernen Sound vereint. Die Band wurde 2014 gegründet und hat seither mehrere Besetzungswechsel erlebt. In Eigenregie veröffentlichte sie drei EPs und spielte zahlreiche Konzerte im süddeutschen Raum. Seit 2021 arbeiten die fünf Bandmitglieder an der Neudefinition ihres Sounds. Im Fokus steht das präzise Zusammenspiel von Bass und Schlagzeug, untermalt von vieleitigen Synthesizern, einer verzerrten Orgel und zwei Gitarren. So kreieren sie eingängige Melodien, ergänzt durch kraftvolle Riffs. Der vielschichtige, eingängige und atmosphärische Gesang transportiert abstrakte und persönliche Gedanken. Ihre Musik, ein Wechselspiel aus Energie und Melancholie, lädt zugleich zum Tanzen wie zum aufmerksamen Zuhören ein.

sparkle sparkle fuzz fuzz fuzz , we love sparkly guitars and music that fuzz. thats what you can expect from diplomatic fun. they play their instruments and sing their little dreamy grunge songs. for you, xoxo.

Die vierköpfige Band badmobil aus Stuttgart, erforscht die Schnittstelle zwischen Indie Rock, noise, Alternative Rock, Dream Pop und Shoegaze. Ihre Songs sind eine persönliche und dennoch universell nachvollziehbare Auseinandersetzung mit der Liebe, dem Leben und der Gesellschaft. Berge aus Klang umhüllen das Publikum und Tragen dieses durch Fuzz getränkte Wiesen und Hall gefüllte Seen.