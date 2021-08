Konzerte der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg

Im Rahmen des diesjährigen Sommerprojektes stehen unter der Leitung von Uwe Renz gleich zwei virtuose Werke der Romantik auf dem Programm:

So kommt neben Serge Koussevitzkys Kontrabasskonzert in fis-moll op. 3 mit Jim Thomas als Solisten Carl Maria von Webers Klarinetten-Konzert Nr.1 in f-moll op. 73 mit der Solistin Hanna Keller zur Aufführung.

Die JPO ist sehr stolz darauf, die beiden hochtalentierten Musiker als Solisten präsentieren zu können. So wurden Hanna Keller und Jim Thomas bereits mehrfach beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Regional-, Landes- und Bundesebene mit Auszeichnungen bedacht und beide zählen seit langem zu Stammspielern der JPO.

Den Abschluss des Konzertprogramms bildet Antonín Dvoráks 9. Sinfonie in e-moll op. 95, die inspiriert durch Dvoráks dreijährigen Aufenthalt in Amerika, den Namen „Aus der neuen Welt“ trägt.