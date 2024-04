Konzerte im Heilbronner Land: "Evergreens, Jazz und Pop"

Aniko Sözeri – Gesang

Florian Geibel – Klavier

Als Sängerin aus Leidenschaft interpretiert Aniko Sözeri zusammen mit dem Pianisten Florian Geibel Popsongs wie „Don´t Know Why“ von Norah Jones, „Walking On Sunshine“ von Katrina and the Waves oder „The Greatest Love Of All“ von Whitney Houston in einer ausdruckstarken Art und Weise. Evergreens wie “What A Wonderful World” von Louis Armstrong und “Fly Me To The Moon” von Frank Sinatra runden das Programm ab. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend!