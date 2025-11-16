Konzerte im Heilbronner Land: "The Art of Jazz" im Museum

Das Jazz Trio aus Würzburg mischt in seinem Programm Stücke aus eigener Feder mit bekannten Jazz-Standards in unterschiedlichsten Stilistiken.

Zu hören gibt es unter anderem Klassiker wie „Summertime“, „Bye Bye Blackbird“ oder „Caravan“. Besetzt mit Klarinette, Kontrabass und Piano sind farben- und facettenreiches Zusammenspiel, klangvolle Transparenz sowie swingender Drive die Markenzeichen des Trios. Spannend bei den Dreien: Es ist stets viel Raum für spontane Interaktivität.

Flowtone Trio:

Matthias Ernst – Klarinette

Frank Adelt – Piano

Felix Wiegand – Kontrabas