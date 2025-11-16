Konzerte im Heilbronner Land: "The Art of Jazz" im Museum

ein Jazz Trio

bis

Museum im Schafstall Neuenstadt Cleversulzbacher Straße 10, 74196 Neuenstadt am Kocher

Das Jazz Trio aus Würzburg mischt in seinem Programm Stücke aus eigener Feder mit bekannten Jazz-Standards in unterschiedlichsten Stilistiken.

Zu hören gibt es unter anderem Klassiker wie „Summertime“, „Bye Bye Blackbird“ oder „Caravan“. Besetzt mit Klarinette, Kontrabass und Piano sind farben- und facettenreiches Zusammenspiel, klangvolle Transparenz sowie swingender Drive die Markenzeichen des Trios. Spannend bei den Dreien: Es ist stets viel Raum für spontane Interaktivität.

Flowtone Trio:

Matthias Ernst – Klarinette

Frank Adelt – Piano

Felix Wiegand – Kontrabas

Info

Museum im Schafstall Neuenstadt Cleversulzbacher Straße 10, 74196 Neuenstadt am Kocher
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Konzerte im Heilbronner Land: "The Art of Jazz" im Museum - 2025-11-16 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Konzerte im Heilbronner Land: "The Art of Jazz" im Museum - 2025-11-16 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Konzerte im Heilbronner Land: "The Art of Jazz" im Museum - 2025-11-16 18:00:00 Outlook iCalendar - Konzerte im Heilbronner Land: "The Art of Jazz" im Museum - 2025-11-16 18:00:00 ical

Tags