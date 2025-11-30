Konzerte im HeilbronnerKonzerte im Heilbronner Land: "Best Before Christmas" Land: "The Lady sings" Pop + Soul mit Gefühl

"Best Before Christmas" – Wohlfühlmusik für echtes Weihnachtsfeeling.

Amy Lungu & Friends mit Special Guests:

Amy Lungu – Violine

Christoph Weinhart – Klavier

Ruth Sabadino – Saxophon

Basti Schiller – Kontrabass

Christoph Sabadino – Schlagzeug

Stimmen Sie sich auf Weihnachten so richtig ein! Bei diesem besonderen Adventskonzert treffen traditionelle deutsche Weihnachtslieder im neuen Arrangement auf internationale Songs wie die amerikanischen Christmas-Klassiker. Abgerundet wird dieses wunderschöne Programm von hörenswerten Eigenkompositionen. Die Musik ist so wohlig-warm wie ein dicker, weicher Kuschelpulli. Das macht den vorweihnachtlichen Stress vergessen. So entschleunigt und beseelt von diesen Melodien können die Festtage kommen!