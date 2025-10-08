Konzerte im Heilbronner Land: "The Lady sings" Pop + Soul mit Gefühl

"The Lady sings" Pop und Soul Klänge in akustischem Gewand

Kim Hofmann – Gesang

Werner Acker – Gitarre

Sie sind ein eingespieltes Team: Das Duo Kim Hofmann und Werner Acker bringt bekannte Songs aus Pop, Soul und Jazz in unverwechselbaren Versionen auf die Bühne. Mit gefühlvollem Gesang und virtuosem Gitarrenspiel schaffen sie intime und doch kraftvolle Neuinterpretationen beliebter Klassiker etwa von Aretha Franklin, Joss Stone, Olivia Dean und vielen mehr. Kim Hofmann verleiht den Songs mit ihrer facettenreichen Stimme eine ganz eigene Note, während Werner Acker mit seinem vielseitigen Gitarrensound für ein stimmungsvolles und harmonisches Klangbild sorgt.