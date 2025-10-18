Konzerte im Heilbronner Land: „Eine spannende Reise durch die Filmmusik"

Altes Spital Bad Wimpfen Hauptstr. 45, 74206 Bad Wimpfen

„Eine spannende Reise durch die Filmmusik"

Amy Lungu – Violine

Ioan Lungu – Klavier

Violine und Klavier sind eine geniale Kombination – was die Solistin Amy Lungu und ihr Vater Ioan Lungu am Piano eindrucksvoll beweisen. Sie entführen ihr Publikum in die Welt der Filmmusik und verwandeln die Galerie in Bad Wimpfen zur kleinen Musicalbühne. Charmant interpretiert das Duo weltbekannte Stücke aus „Mary Poppins“, „Cats“, „The Sound of Music“ und „Die Schöne und das Biest“. Zudem erklingen einige Tangos, die man aus Filmen kennt wie „Por Una Cabeza“, „Avant de Mourir“ oder „El Choclo“. Für den Thrill sorgen markante Titelmelodien der James Bond Filme „Diamonds are Forever“, „Thunderball“ und „From Russia With Love“. Die Mischung macht’s und verzaubert durch die verschiedensten Stile. Ein Muss für Cineasten.

