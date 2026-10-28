Jan Bürger: Der Neckar - Eine literarische Reise

An den Ufern des Neckars, zwischen dem Schwenninger Moos und Mannheim, hat sich seit dem Mittelalter eine einzigartige Kulturlandschaft gebildet, die besonders im 19. und 20. Jahrhundert europäische Bedeutung gewann.

Kaum eine Region hat für die intellektuelle Entwicklung Deutschlands eine vergleichbare Rolle gespielt, man denke nur an Hölderlin und Schiller, Waiblinger und Mörike, Kerner und Uhland, aber auch an Berthold Auerbach, Hilde Domin, Hermann Lenz und Siegfried Unseld. Tübingen und Heidelberg, Esslingen und Stuttgart, Ludwigsburg und Marbach – Jan Bürgers anschaulich, kenntnisreich und farbig erzähltes Buch über die historisch-kulturellen Dimensionen des Neckartals, das dem Flusslauf folgt und die zentralen Orte beschreibt, fordert geradezu dazu auf, selbst die Reise den Neckar entlang anzutreten.

Jan Bürger, 1968 geboren, studierte Deutsche Sprache und Literatur sowie Politikwissenschaften in Hamburg und arbeitet seit 2002 am Deutschen Literaturarchiv Marbach, wo er u.a. das Suhrkamp-Archiv betreut. Er ist Mitglied der Freien Akademie der Künste in Hamburg, war Redakteur der Berliner Zeitschrift „Literaturen“ und hatte eine Gastprofessur in Nashville, Tennessee, inne. Für seine Arbeit über Joseph Roth wurde er 2026 mit dem Egon Schwarz Prize ausgezeichnet.

Den Abend moderiert Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.