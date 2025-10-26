Konzerte im Heilbronner Land: „Tango Unlimited - Tango-Geschichten“

„Tango Unlimited - Tangogeschichten“
Ruth Sabadino – Saxophon & Moderation
Markus Herzer – Klavier & Leitung
Christoph Sabadino – Schlagzeug
Ulrich Schlumberger - Akkordeon
Amy Lungu – Violine
Steffen Hollenweger – Bass
Martina Beilharz & Daniel Canuti – Tanzpaar
Ob als Tanz oder in der Musik: Tango fasziniert mit seiner Leidenschaft und Lebensfreude. Er spielt mit Sehnsucht, Emotionen und Erotik. Das Ensemble Tango Unlimited weiß davon mehr als nur ein Lied zu singen. Mit ihren „Tangogeschichten“ präsentiert die 6-köpfige Formation, bestehend aus Violine, Akkordeon, Saxophon, Piano, Kontrabass und Schlagzeug, ein spannungsreiches Programm mit musikalischen Episoden vom Suchen und Finden, Lieben und Leben. Außer typischen traditionellen Tangostücken gibt es auch Tango Nuevo, Jazz und Filmmusik. Dazu wird ein Tanzpaar zu einigen Stücken live Tango tanzen.