"Unheimlich" mit Schauspielerin Nina Petri und Pianist Jens-Karsten Stoll

Zum Auftakt der Kultursaison in der Herzogskelter wird um 19 Uhr der Weinbrunnen angeschaltet.

Was reizt uns so an einem lustvollen Rendezvous mit der Angst? Lassen wir uns entführen zu einem schaurig schönen Abend mit Texten von Kästner, Heine, Morgenstern, Kafka, Bram Stoke, diese dunkle Kammer unserer Sehnsucht zu ergründen.

Gemeinsam mit dem Berliner Pianisten und Komponisten Jens-Karsten Stoll hat die bekannte Schauspielerin Nina Petri nach Perlen in Prosa und Lyrik der Weltliteratur getaucht um dieses Phänomen sowohl mit Lesestücken als auch mit musikalischen Kleinoden zu ergründen.