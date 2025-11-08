Konzert "Böhmische Mädchen sind klasse"

Am Samstag, den 8. November 2025, lädt die Werkskapelle Layher mit ihrem Dirigenten Klaus Ritter zum Jahreskonzert in die Herzogskelter Güglingen ein.

„Böhmische Mädchen sind klasse“ heißt es in einer bekannten Polka und unter diesem Motto verspricht die Kapelle einen unterhaltsamen Abend mit böhmischer Blasmusik, der zugleich eine Hommage an alle Frauen sein soll.

Die Idee für das Konzert entstand in geselliger Runde nach einer Musikprobe – es wurde nach Titeln passend zu den Frauennamen in der Kapelle gesucht. Tatsächlich fand sich zu fast jeder der Eibensbacher Musikerinnen ein Stück, das ihren Namen im Titel trägt. Schon war das Motto für das diesjährige Konzert gefunden!

Zu hören sein werden unter anderem der Walzer „Schöne Katharina“ von Michael Klostermann, die solistische Polka „Für Tanja“, der schwungvolle Titel „Pro Verenu“ und die temperamentvollen mährischen Polkas „Nadine“ und „Kleine Melanie“. Nur für Manuela gab es noch kein Stück, weshalb Dirigent Klaus Ritter kurzerhand den Manuela-Walzer komponiert hat, der an diesem Abend uraufgeführt wird.

Mit weiteren Titeln wie der „Anna-Polka“ und der „Gabrielen-Polka“ wird das Konzertprogramm ergänzt. Auch Stücke von Ernst Mosch dürfen bei einem böhmischen Abend natürlich nicht fehlen. Von ihm passen der Walzer „Eva-Marie“ und die Polka „So was wie Du“ hervorragend in die Titelfolge.

Das Gesangsduo der Kapelle wird das Programm wieder stimmungsvoll bereichern und für einfühlsame Momente sorgen. Am Ende des Konzerts werden sich dann sicher alle einig sein: nicht nur „Böhmische Mädchen sind klasse“, sondern auch „Schwäbische Mädchen sind klasse“!

Beginn des Konzertes ist um 19:00 Uhr, Einlass eine Stunde vorher um 18:00 Uhr. Der Saal wird vom bewährten Küchen- und Serviceteam der Werkskapelle Layher bewirtet. Karten gibt es an der Abendkasse für 10 € und im Vorverkauf für 9 € bei der Buchhandlung Taube in Güglingen und Brackenheim sowie unter 0170/5008262 oder werkskapelle.layher@web.de (keine Sitzplatzreservierungen). Die Musikerinnen und Musiker der Werkskapelle Layher würden Sie gerne an diesem Abend begrüßen! Sie sind herzlich eingeladen!