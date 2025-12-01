Konzert mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn

Weihnachtskonzert mit dem WKO in der Herzogskelter.

Das etwas andere Weihnachtsprogramm mit dem Frank Dupree Trio und seinen Gästen Libor Šima, langjähriger Solofagottist im SWR Symphonieorchester, Jazzsaxofonist und Arrangeur sowie Maria Stange, Professorin für Harfe in Stuttgart und Karlsruhe und ebenfalls gefragte Solistin, führt uns ganz in die Welt des Jazz.

Zu erleben sind bekannte weihnachtliche Melodien wie »White Christmas« und Leroy Andersons »Sleigh Ride« oder Auszüge aus dem »Nussknacker « von Piotr Tschaikowski, allerdings in jazzigen Bearbeitungen des Frank Dupree Trios. Das Hauptwerk des Abends, »Focus« von Eddie Sauter und berühmt geworden durch die Interpretation von Stan Getz, besticht durch seine innovative Verbindung von klassischem Streichorchester mit Jazzelementen, ein Concerto Grosso mit Improvisationselementen und subtilen rhythmischen Strukturen. Der vielseitige Pianist, Schlagzeuger und Dirigent Frank Dupree, seit 2023 Artistic Partner des WKO, ist bekannt für seine Fähigkeit, Grenzen auszuloten und zu überschreiten und hat das Programm extra für diesen Anlass entworfen.