Andrea van Bebber und Band

Als im Sommer 2022 Andrea van Bebber mit ihrer Band zum ersten Mal im Wieslocher Jazz Club vor einem begeisterten Publikum ihr Programm zum Besten gab, war schnell klar: Das muss wiederholt werden.

Wir freuen uns, dass es nun endlich so weit ist.

Andrea van Bebber – nicht nur Sängerin, Pianistin und Gitarristin, sondern auch Frontfrau der Band – schreibt und komponiert die Songs selbst und gibt ihnen mit ihrer Stimme den richtigen Ausdruck. Hannes van Bebber begleitet mit Gitarre und Gesang, zuweilen unterstützt von vier Stimmen im Background-Chor (Susanne Tulakow, Petra Ochs, Utta Barho, Heidrun Adam). Thomas Ochs begeistert mit einem virtuosen Spiel an der Querflöte und – seit neuestem – an dem Electronic Wind Instrument (EWI), das der Band noch einmal weitere Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Wieland Keilholz an der E-Geige reißt die Zuhörer mal mit zarten Klängen, mal mit dröhnenden, grandiosen Soli mit. Joe Fröhlich am Bass gibt dem Ganzen einen sicheren, wenn nötig auch verspielt kunstvollen Rahmen.

Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen und unterhaltsamen Abend, auf eine Musik, die bezaubert, mitreißt und aufwühlt. Ein bisschen Rock, ein bisschen Folk, ein bisschen Singer-Songwriter – in jedem Fall ein Highlight in vielerlei Hinsicht, das sich lohnt.