Ballads & Barrels

Special Guest: Nyng Kohte

Jürgen Höing, Gitarrist und Sänger, vielen im Rhein- Neckar-Kreis bekannt aus der früheren Band The Good Ship Kangaroo, macht seit frühester Jugend schon Musik. Angefangen in Schülerbands, in den 80er Jahren intensiv in der Folkszene unterwegs, interpretiert er heute Songs von Bob Dylan, Ezio, Rio Reisser, Billy Goodman u.v.a., aber auch traditionelle englisch-sprachige Songs, die man, von ihm vorgetragen, immer wieder gerne hört.

Jochen Treu ist ein brillanter Saxophonist und Mitglied einiger Jazz-, Soul- und Pop-Formationen. Des Weiteren wird er auch regelmäßig als Gastsaxophonist oder für Studioaufnahmen unterschiedlichster Genres engagiert. Dabei reizt es ihn immer wieder, für „saxophon-untypische“ Songs Sax-Begleitungen zu schreiben. So eben auch für Songs, wie sie von Jürgen Höing auf einzigartige Weise interpretiert werden.