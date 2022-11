SALES GOSSES – ursprünglich ein Band-Projekt der PH-Heidelberg – haben sich längst zu einer überregional bekannten Band im Bereich französische Rock-, Pop- und Tanzmusik entwickelt.

Auf dem Programm steht fast alles, was in den vergangenen 50 Jahren an französischen Songs mal im Radio zu hören war – und das wird mit großer Spielfreude, Humor und Hingabe live und hand-made regelrecht zelebriert.

Die Songliste umfasst das ganze musikalische Spektrum von Chanson über Blues, Country, Pop und Reggae bis Rock von beinahe allen bekannten Sängern, Interpreten und Bands aus dem französischen Sprachraum.

Mit vielen Auftritten und Gastspielen im ganzen Bundesgebiet, auf französischen Straßenfesten, Jumelage-Events, Weinfesten, in Musik-Kneipen und ebenso auf privaten Feiern, u.a. auf Hochzeiten und runden Geburtstagen, verfügen SALES GOSSES über große Live-Erfahrung und haben sich im Laufe der letzten 20 Jahre seit der Gründung eine eingeschworene und treue Fan-Gemeinde, nicht nur unter reinen Anhängern französischer Musik, erspielt.

Sylvie Méron-Minuth (Lead-Voc.)

Christian Minuth (Git./Voc.)

Franziska Gauly (Keys./Voc.)

Roland Kohl (Bass)

Heavy-Holly (Drums/Voc.)

präsentieren französische Cover-Songs vom Feinsten – ein Muss für alle Freunde französischer Musik-Kultur.

A bientôt, lors d’un de nos concerts…