Authentic 50's Doo Wop, Rock'n Roll and Rhythm & Blues

Doo & the Wops sind eine Rock'n Roll-Gruppe aus Karlsruhe, die mehrstimmigen Gesang und in die Beine gehende Rhythmen gekonnt vereint. Die seit 2014 bestehende Band singt und spielt jede Menge Doo Wop Klassiker wie "Remember Then", "Sixty Minute Man" oder "I wonder why", aber auch viele Stücke aus der Rock'n'Roll-Ära, die nur selten live zu hören sind. Sie lädt zu einer eine Reise in die 50er und 60er Jahre ein, als diese Musik noch als anstößig und amoralisch galt. Doo and the Wops präsentieren das Beste aus diesen Jahren, das Teenager damals in Vinyl gepresst hören wollten, in der klassische Besetzung Sologitarre, akustische Gitarre, Piano und Kontrabass. Das sorgt für eine authentische Begleitung zu dem drei- oder vierstimmigen Satzgesang und garantiert Vintage in seiner ehrlichsten Form.