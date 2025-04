Die Summerfield Bluesband steht seit über fünf Jahrzehnten für kraftvollen, authentischen Chicago Blues.

Gegründet wurde die Band 1974 von Les Summerfield mit dem Ziel, die Klassiker des Genres mit Leidenschaft und Spielfreude auf die Bühne zu bringen. Seitdem hat sich die Gruppe mit energiegeladenen Auftritten und einem unverwechselbaren Sound einen festen Platz in der Blues-Szene erarbeitet. Von Beginn an ist Kuno Epple dabei, dessen Bassspiel das Fundament der Band bildet. Gemeinsam mit Jürgen Nitsche am Schlagzeug sorgt er für den treibenden Groove, während Manfred Rochel mit markanter Stimme und seiner Rhythmusgitarre den Songs Leben einhaucht. Die Lead-Gitarre von Werner Güntner bringt den typisch rauen und gefühlvollen Klang des Chicago Blues zur Geltung, während Frank Rabeler mit seiner Bluesharp für den authentischen Sound von Größen wie Little Walter oder Sonny Boy Williamson sorgt. Die Besetzung der Band wird durch Achim Classen am Tenorsaxophon und Wolfgang Störzer am Klavier und an der Orgel ergänzt, die dem Klang zusätzliche Tiefe und Dynamik verleihen. Die Summerfield Bluesband spielt ausschließlich Klassiker des Blues und bewahrt so die Tradition dieser Musik. Ob in kleinen Clubs, auf Festivals oder bei besonderen Anlässen – die Band präsentiert den Sound von Legenden wie Muddy Waters, Howlin’ Wolf oder Willie Dixon mit Hingabe und musikalischer Präzision auf der Bühne. Ihre Konzerte sind eine Hommage an den klassischen Chicago Blues und begeistern Zuhörer jeden Alters mit kraftvollen Rhythmen, virtuosen Soli und einer mitreißenden Atmosphäre.