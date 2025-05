Mr Ellis, das sind drei Jungs aus Waghäusel, die den Old School Blues-Rock am Leben halten, ihn aber durch Elemente moderner Popmusik in ein neues Gewand hüllen.

Die drei Musiker lassen gute alte Gitarren- musik mit angezerrten Vintage-Sounds und tighten Rhythmen wieder aufleben: Neben eigenen Songs haben viele Gitarrenlegenden von Jimi Hendrix über Stevie Ray Vaughan bis John Mayer ihren festen Platz in der Setlist der Band.