Konzertexamen Klavierduo

Yuxin Jiao & Yujie Kang, KlavierduoKlasse Prof. Hans-Peter StenzlMarco Stroppa: Le marteau fantôme für Klavier zu vier Händen (2010)Franz Schubert: Rondo in A-Dur, D 951 op. 107 für Klavier zu vier HändenW. A. Mozart: Andante mit fünf Variationen in G-Dur für Klavier zu vier Händen KV 501Maurice Ravel: Introduction et Allegro für zwei KlaviereSergej Rachmaninow: Sinfonische Tänze op. 45 für zwei Klaviere