Konzertexamen Sujee Ha, Orgel

Konzertsaal

Marcel Dupré (1886-1971)

Präludium und Fuge H-Dur op. 7 Nr. 1

Louis Vierne (1870-1937)

Triptyque pour Grand Orgue op. 58

I. Matines

II. Communion

III. Stèle pour un enfant défunt

Karl Hasse (1883-1960)

Sechs Stücke für die Orgel op. 9

V. Toccata

III. Allegretto

VI. Fuge

- Pause -

Johann Sebastian Bach (1680-1750)

Präludium und Fuge D-Dur BWV 532

Hayo Boerema (*1972)

Trois Esquisses

I. Changements répétés

II. Litanie

III. Agitato

Marcel Dupré (1886-1971)

Deuxième Symphonie op. 26

I. Preludio

II. Intermezzo

III. Toccata

Sujee Ha wurde 1993 in Incheon/Südkorea geboren. 2012 begann sie ihr Bachelor-Studium an der Korea National University of Arts bei Prof. Ja-Kyung Oh. Nach erfolgreichem Abschluss kam sie nach Deutschland. Im Jahr 2019 schloss sie ihr Master-Studium bei KMD Tobias Horn an der HMDK Stuttgart ab. 2017 gewann sie den 3. Preis beim VI. Internationalen Orgelwettbewerb Dudelange (Luxemburg) und bereits 2010 den 1. Preis beim XI. Baptist Theological University Orgelwettbewerb, III. Kukmin Daily Orgelwettbewerb in Südkorea. Seit 2012 konzertiert sie regelmäßig international, u. a. in der KNUA Hall Organ Series und K´ Arts J. S. Bach Week der Korea National University of Arts (2012-2015), an der Cavaillé-Coll-Orgel in St. Antoine des Quinze Vingts in Paris (2014), in Seoul (2015), in der Cheonju Art Hall mit dem Chonju Philharmonic Orchestra mit der 3. Symphonie von C. Saint-Saens (2015), in der Youngsan Art Hall (2016), sowie in Deutschland und Estland. Sie besuchte zahlreiche Meisterkurse, u. a. bei Wolfgang Zerer, Arvid Gast, Martin Böcker, Eric Lebrun, Michel Bouvard. Seit 2019 studiert sie im Konzertexamensfach Orgel bei KMD Tobias Horn an der HMDK Stuttgart.