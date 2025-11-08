Konzert/Lesung: "Annelies“ und „Lieder aus Theresienstadt“

Leben und Schicksal von Anne Frank dienen schon lange als herzzerreißende Mahnung und als bildhafte Erinnerung an die Schrecken der NS-Vergangenheit.

Das Werk „Annelies“ (2004) des britischen Komponisten James Whitbourn (*1963) setzt Annes eigene Worte in Musik um. Dabei verbindet der Komponist zeitgenössische Chormusik mit spätromantischen Elementen und Klezmer-Klängen. Das Werk greift Schlüsselstellen aus den Tagebüchern auf – genau wie in Annes Leben gibt es in dieser Musik Licht und Traurigkeit und auch humorvolle Momente, die der Hohenloher Kammerchor zusammen mit der Sopranistin Anna Feith darstellen wird. Die musikalischen Spots bereichert Martina Maria Reichert mit Worteinblendungen aus dem Tagebuch. Intensiviert wird das Erleben durch Lieder von Ilse Weber (*1903 †1944), die zu den berührendsten Zeugnissen aus Theresienstadt gehören. Diese schlichten, innigen Lieder, gesungen von Sandra Tschernitsch, spiegeln den Alltag, aber auch Momente der Geborgenheit und Wärme wider. Die Botschaft von „Annelies" ist heute aktueller denn je: Alle Menschen sind vor allem Menschen und sollten so – ohne Vorurteile – wahrgenommen und respektiert werden.

Besetzung:

Anna Feith Sopran, Sandra Tschernitsch Mezzosopran

Martina Maria Reichert Sprecherin

Jochen Narciß-Sing Violine

Florian Schellhaas Klarinette

Arian Teuffel Violoncello

Kyoko Panter Klavier

Hohenloher Kammerchor Musikalische Leitung Susanne Kolb