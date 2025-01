Konzertlesung - Eine Reise mit Poesie und Harfe

Über die Skulpturen von Gunther Stilling zwischen Mythologie und Gegenwart Maren Ferber, Harfe Marianne Rentel-Bardiau, Autorin

Der bekannte Bildhauer Gunther Stilling (1943-2024) hat in Bietigheim-Bissingen seine Kindheit und Jugend verbracht und kam immer wieder hierher zurück. Hier in der Region, an anderen Orten in ganz Südwestdeutschland, in der Schweiz und Lichtenstein sind seine vielfach prämierten Werke auf vielen Plätzen und im öffentlichen Raum zu finden. Er lebte und arbeitete seit 1980 in Kaiserslautern, Güglingen und Pietrasanta bei Carrara in Italien. Das Fragment, (Kopf, Fuß, Hand) das "non finito" visualiert Vergänglichkeit, Macht und Gewalt und erinnert an unsere kulturelle Verantwortung. Man kann in seinen antiken Skulpturen eine intensive Auseinandersetzung mit klassischen Wurzeln erkennen.

Die Treffen der französische Lyrikerin (2020) mit dem Bildhauer und die zahlreichen Anekdoten des Künstlers verkünden eindringliche Botschaften auf der Suche nach dem Menschsein. Marianne Rentel-Bardiau nimmt uns mit auf eine Reise zwischen Skulpturen und Natur, durch drei Jahreszeiten, in denen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen. Aus Ihrem Gedichtband, "Die Macht des Bildhauers", erschienen 2021, werden in deutscher Sprache Gedichte vorgetragen.

Abwechselnd mit den Texten eröffnet die Harfenistin Maren Ferber einen reizvollen Dialog mit vielschichtigen Klängen. Mit stimmungsvoller Musik begleitet sie die Besucher durch eine Reise in die Antike und verzaubert durch Esprit, Perfektion und Spielfreude. Ein Klangerlebnis! Dazwischen wird geplaudert, Worte in Deutsch, mal Französisch: Mit Gedankensplittern der Autorin und Episoden aus dem Leben einer Harfenistin, die auch von ihrem Musikinstrument erzählt. Man wird staunen, wie vielseitig ein solches Instrument ist.