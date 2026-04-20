Konzertlesung mit Dr. Sarah Straub „Lebensmut trotz(t) Demenz“

Die Liedermacherin und promovierte Psychologin Sarah Straub verbindet Musik, persönliche Geschichten und wissenschaftliche Einblicke zu einem besonderen Live-Erlebnis.

In ihrem neuen Buch "Lebensmut 'trotz(t) Demenz" erzählt Sarah Straub von berührenden Begegnungen mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Diese Geschichten bringt die Demenz-Expertin auf die Bühne – in einem Live-Programm, das berührt, informiert und aufklärt.

Mit viel Feingefühl verknüpft Sarah Straub wissenschaftliche Erkenntnisse über Demenz mit Musik, die unter die Haut geht. Sie möchte ihre Zuhörerschaft darin bestärken, lebensbejahend mit dem Thema Demenz umzugehen - Denn sie glaubt von ganzen Herzen an ein gutes Leben mit der Erkrankung, wenn sie durch Solidarität, Zusammenhalt und Nächstenliebe getragen wird.

Ein Auftritt von Sarah Straub ist immer auch eine praktische Orientierungshilfe, wenn es darum geht, Menschen, die an Demenz erkrankt sind, in dieser herausfordernden Zeit liebevoll zu begleiten und neu zu entdecken. Dennoch: Der Umgang mit Demenz erfordert Mut. Sarah Straub vermittelt ihn in den 90 Minuten auf der Bühne auf geradezu zauberhafte Weise.