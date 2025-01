Konzertlesung "Wie meine Großmutter ihr ICH verlor"

Dr. Sarah Straub ist promovierte Neuro-Psychologin, Autorin und Liedermacherin.

Als Psychologin forscht sie an der Uni-Klinik in Ulm zum Thema frontotemporale Demenz und leitet dazu eine Spezialsprechstunde. Darüber hinaus bietet sie für den Verein „Desideria“ Online-Sprechstunden für Angehörige von Demenzerkrankten an.

Auch als Musikerin setzt sie sich auf Bühnen in ganz Deutschland dafür ein, Vorurteile und Unkenntnis beim Thema Demenz abzubauen und macht sich für gesellschaftliche Teilhabe für von Demenz betroffene Menschen stark.

Bei der Konzertlesung liest sie aus ihrem Buch „Wie meine Großmutter ihr ICH verlor“, in dem sie von ihren Erfahrungen als pflegende Angehörige ihrer Großmutter berichtet. Zudem enthält das Buch fachliche Informationen über den aktuellen Forschungsstand zum Thema „Demenz“ in allgemein verständlicher Form.