Konzertmatinée Gitarren-Duo Sulic-Bravo

Wenn das Gitarren-Duo Bravo-Sulic spielt, gleiten zwanzig Finger über zwölf Saiten. Die Gitarren erwachen zum Leben und nehmen unsere Seele mit auf eine Reise durch die klassische Gitarrenmusik, eine Reise voller Harmonie und Schönheit.

Das Duo Bravo-Sulic entführt in die Erlebniswelt der klassischen Gitarre. Zwei Gitarren, zwei Künstler und das Ziel, das Publikum in die stilistische Vielfalt und die in unserer Zeit selten zu genießende Dimension der leisen Töne des Instrumentes einzuführen.

Das Repertoire umfasst vornehmlich Original-Kompositionen für Gitarre,angefangen von der Renaissance bis zur Moderne.

Neven Sulic unterrichtet Gitarre an der Musikschule. Fernando Bravo aus Chile ist zu Besuch. Beide spiele seit Studienzeiten zusammen.

Das Duo spielt im Musikschulsaal der Musikschule.