ABBA The Tribute Dinner Show

Authentisch und voller Emotionen präsentieren unsere Künstler hautnah die größten Abba Hits. Mit mehr als 400 Millionen verkauften Tonträgern gehört das schwedische Quartett zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten! Begleitet von einem exquisiten Mehr-Gang-Menü entführen wir die Gäste in die Zeit der Schlaghosen und Plateauschuhe. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen und genießen Sie den Abend mit allen Sinnen. In stilechten Kostümen lassen unsere Künstler die Disco-Ära mit Hits wie “Dancing Queen“ und “Mamma Mia“ wieder aufleben. Werden Sie Teil eines unvergesslichen Abends und begeben Sie sich mit Anni-Frid, Björn, Benni und Agnetha auf eine Reise in die musikalische Welt von ABBA.