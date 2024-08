Vorlesen mit Max Lesedachs - zweisprachige Kinderbuchlesung Hindi und Deutsch

Die Stadtbibliothek Aalen lädt mit ihrem Maskottchen "Max Lesedachs" dazu ein, in die Welt der Geschichten und der verschiedenen Sprachen einzutauchen. Freut euch auf eine Geschichte, die zuerst auf Hindi und dann auf Deutsch vorgelesen wird. In "Ein Gerücht geht um in Baddbaddpur" wird aus einer kleinen Feder, die der Griesgram Pandurang verschluckt hat, ein Urwald mit vielen Tieren: eine fantasievolle und farbenfrohe Geschichte aus Indien, die uns alle zum Lachen bringen wird! Ab 4 Jahren.