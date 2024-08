"Popp! Stolizei!" oder "Gibt es ein Wachtmeister, Herr Problem?" von Annalena Küspert- Theater für Menschen ab 5 Jahren

Überall begegnen uns Regeln, Gesetze, Konventionen. Das macht man so, das muss so sein, das haben wir immer schon so gemacht! Stimmt doch auch, oder nicht? Aber wer macht die Regeln? Was wem gehört, was sich gehört, was schön und was richtig oder falsch ist? „Popp! Stolizei!“ oder „Gibt’s ein Wachtmeister, Herr Problem?“ setzt sich lustvoll mit den ungeschriebenen Gesetzen des Alltags von Kindern auseinander. Die Spieler*innen spielen nach, kehren um, blicken auf allgemeine gesellschaftliche Vorstellungen vom Kind-Sein, Mädchen-Sein, Junge-Sein. Immer mit der Frage: Warum eigentlich (nicht)?