Von der Forschung zur Kultur: Einblicke in die Wege nach Aalen

In der ersten Folge der Serie "My Way to Aalen/Mein Weg nach Aalen" werden zwei Forschende der Hochschule Aalen interviewt. Sie erzählen, wie sie nach Aalen und insbesondere an die Hochschule gekommen sind. Das Interview wird auf Englisch geführt und bietet spannende Einblicke in die Kultur der Forschenden sowie persönliche und akademische Einflüsse, Herausforderungen und Vorteile auf ihrem Weg. Ziel der Veranstaltung ist es, verschiedene Communities miteinander zu vernetzen und dem Publikum die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und eine kleine Ausstellung über die Forschenden und ihre Herkunftsländer zu besuchen. Außerdem werden die Teilnehmenden mit kulinarischen Kostproben aus den vorgestellten Ländern verwöhnt. Keine Anmeldung erforderlich.