Viola Appassionata - Musik von Liebe und Finsternis

Juliane Laake und Maximilian Ehrhardt stellen am 23. Juni um 19 Uhr Kammermusik des 16. und 17. Jahrhunderts für Gambe und Harfe aus Italien und Deutschland vor.

Nichts hat Künstler aller Zeiten so sehr inspiriert und zu ihren großartigsten Werken beflügelt wie die Liebe, der ja keine Regung und Gefühlsschwankung fremd ist. Musikalischer Ausdruck dieser Hingabe war im 16. Jahrhundert das Madrigal. Höchst kunstvoll und doch eingängig, wurden einige Madrigale so berühmt, dass noch fast 100 Jahre später ambitionierte Bearbeitungen von ihnen entstanden sind. Besonders sinnenhaft und musikalisch mitreißend sind jene für Viola da Gamba und Barockharfe, welche die Stimme wie die Stimmungen der Liebenden besonders eindrucksvoll nachbilden. Am Sonntag, 23. Juni werden Juliane Laake und Maximilian Erhard, beides weltbekannte und hochgelobte Meister/in ihres Instruments, in der Aureliuskirche in Hirsau diese anrührenden Liebeslieder der Renaissance und ihre virtuosen Neudichtungen aus Italien und Deutschland in ihrem Programm „Viola Appassionata“ vorstellen.