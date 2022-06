Konzertreihe St. Aurelius: Maddalena ai piedi di Christo“

Erst als 1945 in Oberägypten Apokryphen aus dem 2. Jhd. gefunden worden waren, darunter auch das sogenannte „Evangelium der Mariam“, begann die Rehabilitierung der Jüngerin Maria Magdalena.

Papst Franziskus schließlich erhob Maria Magdalena 2016 dann zur „Apostelin der Apostel“, die sie in der alten Kirche schon einmal gewesen war. Der 22. Juli ist seither ihr Festtag.

Auf dem Programm stehen Arien der Maria Magdalena aus den beiden Oratorien „Maddalena ai piedi di Christo“ (1690 und 1698) von Giovanni Bononcini und Antonio Caldara. Außerdem erklingt Instrumentalmusik sowohl des Wiener Hoforganisten Gottlieb Muffat als auch seiner beiden Kollegen Bononcini und Caldara aus der Zeit am Wiener Hof des frühen 18. Jahrhunderts.

Die Ausführenden sind:

Sophie Sauter, Sopran

Guido Larisch, Barockcello

Kristian Nyquist, Cembalo

In der alten Kirche fand Maria Magdalena große Anerkennung als Apostelin der Apostel. Erst im 6. Jhd. zerstörte Papst Gregor I. Maria Magdalenas Ruf nachhaltig, indem er sie fälschlicherweise mit zwei anderen biblischen Gestalten identifizierte, einer wohlhabenden Frau namens Maria und einer unbekannten „Sünderin“. Seither haftet der Jüngerin Jesu zumindest in der westlichen Kirche (anders als in den ostkirchlichen Legenden) der Ruf einer lasterhaften Prostituierten an.