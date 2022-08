Konzerttag Schwäbisch Hall: Aus dem Schatten

Trio Parnassus: Julia Galic Violine / Michael Groß Cello / Johann Blanchard Klavier Gast: Madeleine Przybyl Viola / Rinck, Beethoven.

1770 kommt nicht nur Beethoven, sondern auch Christian Heinrich Rinck zur Welt. Beethoven wurde zum Star, Rinck versank in der Bedeutungslosigkeit. Zurecht? Mitnichten! Das beweist sein Trio in D-Dur eindrücklich und mit Witz. Für die Einspielung einiger Rinck-Werke erhält das Parnassus Trio 2021 den Opus Klassik. Doch auch von Beethoven gibt es Wiederentdecktes. Sein Freund und Verleger Nikolaus Simrock brachte 1810 eine Trio-Fassung mit Viola des Es-Dur Sextetts op. 81b heraus und verneigte sich somit vor seinem Kollegen in der Bonner Hofkapelle. Beethovens Schüler Ferdinand Ries hat wohl hinter dessen Rücken Streichtrios als Klaviertrios umgearbeitet und Simrock dann zum Druck angeboten. Freuen Sie sich auf das Trio c-Moll op. 9 Nr. 3 in eben dieser Fassung.