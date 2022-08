Konzerttag Schwäbisch Hall: Das Meer - Konzert für Klavier, Cello und Video

Micheal Rettig Klavier / Miran Zrimsek Cello / mit Videos von Jobst van Berg.

Das Meer. Strand, Schiffe und Häfen. Seit jeher üben sie ihre Faszination auf den Menschen aus – Sinnbilder der Sehnsucht. Im Zusammenspiel zwischen Klavier, Cello und den an der Ost- und Nordsee entstandenen Videos von Jobst van Berg entsteht ein Konzertformat, in dem Klang und Bild gleichwertig in Dialog treten – ein audio-visuelles Konzert auf den Spuren zeitgenössischer Romantik. Die Musik sucht die Berührungspunkte zwischen Minimalismus, Avantgarde und klassischer Kammermusik, zwischen Philipp Glass und Astor Piazzolla und passt somit wunderbar in das Umfeld der Kunsthalle Würth. Melodiös, lyrisch, mit gelegentlichen eruptiven Ausbrüchen. Berührende Musik, die einen atmen lässt und die Zeit aufhebt. Verinnerlicht, so schön, dass sie manchmal schmerzt: „Es geht einem das Herz auf…” (Weserkurier).