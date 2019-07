Konzertwochenende

Der Weg durch die Dunkelheit ans Licht ist ein grundlegende Form romantischer Musik. In diesem Konzert wird dieser alte Gegensatz mit Musik von Franz Schubert über Anna Clyne bis Steve Reich in unterschiedlichste musikalische Richtungen gespiegelt, bevor nach der Pause ein großes, mit der Erlösung ringendes Werk der Hochromantik erklingt: Tschaikowsky’s großes, wunderbares Klaviertrio in a-moll.