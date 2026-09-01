Konzet "Rock auf der Orgel"

Konzert „Rock auf der Orgel“ am 26.09. in der Dreieinigkeitskirche Ludwigsburg

Das Symphonic Rock Duo mit Mario Kröger an der Orgel und Alex Wittmann am Schlagzeug kommt am 26.09.2026 um 19 Uhr mit rockigen Orgelklängen in die Dreieinigkeitskirche am Marktplatz in Ludwigsburg. Nach den begeisternden Ludwigsburger Konzerten 2024 und 2025 bringt das Duo ein neues Programm mit Klassikern der Rockgeschichte mit. Die Bandbreite reicht dabei wieder von Bach bis Metallica und es werden u.a. Hits von Deep Purple, Iron Maiden, Alice Cooper, Queen, Europe und Bon Jovi zu hören sein. Diese erklingen durch die ungewöhnliche Besetzung mit der kräftigen Walcker-Orgel und dem rhythmischem Rockschlagzeug in ganz neuen Facetten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Nach dem Konzert: Herzliche Einladung zum gemeinsamen Umtrunk.