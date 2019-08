Kool Kids Season Opening

Der Sommer auf der Zielgeraden und die KOOL KIDS kommen zurück, fresher than ever! Getreu dem Motto "Ain't no party like a West Coast party" packen wir die Bandanas und Karo-Hemden aus und feiern dreckig wie in einem 2000er-Snoop-Video!

No worries tho, die DJs haben nicht nur West Coast-Mucke im Gepäck, we got 2k19 and all those fresh beats on deck! 💯

Früh kommen lohnt sich, it's gonna be lit 🔥

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❌ Die ersten 50 Zusagen beim Event stehen auf der Gästeliste! ❌

💣💥 Gewinne das REAL G -Package: Abholung zu Hause im fetten Low-Rider + Gästeliste, Lounge und Drinks für 4 Personen

💣💥 Gewinne vor Ort Kool Kids - Merchandise

💣💥 Bis 1 Uhr free Gin & Juice Shots for all Chulas & Chulos

💣💥 Polaroid Booth: nimm deinen persönlichen Schnappschuss mit nach Hause

💣💥 More Goodies comin'.. Keep your 👀 open!

DJ Cray

ASTRO

DJ KOREX