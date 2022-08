Edis & Zeynep Bastik

Die türkischen Pop Superstarts EDİS & Zeynep Bastık zum aller ersten Mal und gemeinsam auf Deutschland Tour!

Im September 2022 kommen zwei türkische Superstars nach Deutschland die Fans dürfen gespannt und mit Vorfreude EDİS & Zeynep Bastık in fünf Städten erwarten!

EDİS ist einer der bekanntesten Namen in der türkischen Pop und Medienwelt. 2014 konnte er erstmals die Charts mit „Benim Ol“ besetzten und führte die Jahre darauf mit „Olmamışmı?“ (2015), „Dudak“ (2016) und „Çok Çok“ (2017) seine Spitzenplatzierung fort. Sein 2018 erschienenes Debüt „Ân“ überzeugte die Hörer ausnahmslos von seinem Talent, was ihn zu einem d er „Top 100 best

- selling artists in Turkey“ machte. Dem Popsänger bescherte das nicht nur ein Haufen neuer Fans, sondern katapultierten ihn auch förmlich zum Volkskünstler 2015 wurde kein Name in der Türkei so oft gegoogelt, wie seiner. Auch Auszeichnungen gehören zum Repertoire des Sängers, so gewann er bereits Kategorien wie „Best Outstanding Artist“, „Best Song and Best Male Artist“ und strahlte auch dieses Jahr mit Sensationen wieein Rekordbruch für die meisten Zuschauer in einem YouTube Livestream als EDİS in der ausverkauften Vodafone Arena performte, sahen dem Spektakel gleichzeitig über 5,7 Millionen Menschen weltweit zu.

1993 geboren in eine Musikerfamilie genoss Zeynep Bastık bereits mit 17 Jahren den Spotlight auf der Bühne. Mit Songs wie „Fırça“ und „Şahhaneyim“ stoß sie ihre Karriere an und erstellte einen YouTube Kanal womit sie innerhalb eines Jahres 1,5 Millionen Abonnenten gewinnen konnte und dabei 800 Millionen Views auf ihre Videos generierte. Dass die junge Sängerin ein Talent da für hat die Massen zu unterhalten bewiesen spätestens die astronomischen Zahlen, nicht verwunderlich also dass auch in der Türkei viele Serien, Filme und Radios auf musikalische Veröffentlichungen der jungen Sängerin zurückgreifen. Mai 2021 erschien dann ihr Debütalbum

- seither gilt das Ausnahmetalent in der Türkei als eine der meist gestreamtesten Künstlerinnen.