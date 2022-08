Der beliebte Comedian Tolga Cevik ist zurück!

In seiner Europatour "TOLGSHOW" wird Tolga Cevik am Samstag, 5. März 2022, in Stuttgart auftreten. Anfang 2013 war seine show im Stuttgart ausverkauft.

Neben seinen unzähligen Rollen in Filmen und Serien ist Tolga Cevik vor allem für seine beliebten Shows Comedy Shop – "Arkadasim Hosgeldin" bekannt. Tolga ist wieder da. Seine Shows sind besonders bekannt durch die Publikumsnähe und Interaktion mit den Zuschauern. Auch in dieser neuen Show von TOlgSHOW sind alle bekannten Tolga Cevik Zutaten präsent und er sorgt immer wieder für volle Hallen, viel Gelächter und Ovationen. Lust auf einen Abend voller Lachen und Entspannung? dann solltest du es nicht verpassen !