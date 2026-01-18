Nach einer in acht Stunden ausverkauften „50 Jahre Kool Savas“ Show in der Max-Schmeling-Halle in Berlin, entschied sich der King of Rap seinen Geburtstag drei weitere Male zu feiern und mit den Fans in ganz Deutschland zu zelebrieren. 2026 werden in Hamburg, Köln und Stuttgart Shows auf die Beine gestellt, die es so noch nicht gegeben hat. Volle Power aus drei Dekaden KOOL SAVAS. Von alten Songs bis zum neuen Album „Lan Juks“ wird alles dabei sein. Die Steigerung von fresh - KKS!