Mit dem Startschuss der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga begibt sich der TVB Stuttgart in seine achte Saison

in der stärksten Liga der Welt. Zum ersten Heimspiel der Saison 2022/23 ist der HC Erlangen in der Porsche-Arena zu Gast. Unterstützen Sie den TVB im Kampf um die ersten Punkte vor heimischen Publikum in der neuen Spielzeit!