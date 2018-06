KoolQuarett

Das Quartett besteht seit einigen Jahren und ist im Kern ein Trio aus dem „Jazz Dorf Kuschterdingen“ nahe Tübingen mit der höchsten Dichte an Jazzmusikern, gerechnet auf die Einwohnerzahl. Ergänzt wird es mit einem Gastspieler aus dem Gäu am Altsaxophon. Alle Mitglieder sind erfahrene Jazzmusiker und lieben die coole, swingende Musik der 60er Jahre wie sie von Gerry Mulligan, Paul Desmond und weiteren Größen des Westcoast Jazz gespielt und weltweit bekannt gemacht wurde.Das Quartett spielt einen Mix aus Ellington Klassikern, Gerry Mulligan Stücken und einigen Latin Songs in cooler Westcoast Manier dargeboten und neu arrangiert von Paul Müller. Und das alles nach dem Duke Ellington Motto „ It don´t mean a thing if it ain´t got that swing“ !Andreas Franke (as), Albert Mayer-Mikosch (g), Paul Müller (b), Dieter Schumacher (dr).