Kooperation von Haupt- und Ehrenamt

Viele hauptamtliche Institutionen, Ämter und Behörden arbeiten heute eng mit ehrenamtlichen Initiativen oder Personen zusammen: in Kindergärten, Schulen, Kirchen und Verbänden, in Bereichen Umwelt, Kultur, Soziales oder im Sport. Dennoch sind die Einbindung und Förderung von ehrenamtlichen Strukturen und Koordinierung in der Verwaltung freiwillige Angebote.

Sie gewinnen aber zunehmend an Bedeutung, wie in der Flüchtlingshilfe deutlich wurde. Manchmal entstehen Vorbehalte und falsche Erwartungen von beiden Seiten: im Haupt- und Ehrenamt. Das Seminar gibt Einblick in erfolgreiche Kommunikationsstrukturen und Handlungsfelder, damit eine Zusammenarbeit für beide Seiten zufriedenstellend gelingen kann. An praktischen Beispielen sollen Konfliktsituationen wie auch Möglichkeiten eines wertschätzenden und bereichernden Umgang miteinander erläutern werden.

Das Seminar ist für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter geeignet.